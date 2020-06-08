Gemlik'te kaçak avcılıkla mücadele Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denize bırakılan trol ağlarına el konuldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denize bırakılan trol ağlarına el konuldu.

Karacaali Mahallesi açıklarında çalışma yapan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı unsurları, kaçak trol ve kaçak misine ağları tespit etti.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifinden alınan destekle yürütülen çalışmada, sahil bölgesinde kaçak olarak atılan ağlar toplandı. Hem balık üremesine hem de balıkçılık sektörüne ciddi zararlar veren bu ağlarla ilgili işlem başlatıldı.

El konulan iki ağ takımı ve misine ağ atılan iki ruhsatsız tekne, kooperatif bünyesindeki teknelerle Küçükkumla kıyısına çekilerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kooperatif Başkanı Zeki Hazer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarından dolayı Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

Kaçak avcılıkla mücadelelerinin uzun süredir devam ettiğini belirten Hazer, "Amacımız, Körfezimizdeki popülasyonu korumak, balıkları sonraki nesillere aktarmak ve daha sağlıklı ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamaktır. Bu anlamda da çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA