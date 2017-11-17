Gemlik'te İstihdam Buluşmaları

Gemlik'te İŞKUR tarafından "İş Sizi Çağırıyor" sloganıyla düzenlenen istihdam buluşmaları başladı.



Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, nitelikli eleman bulmanın çok önemli olduğunu söyledi.



İstihdam buluşmalarında nitelikli işçiyle işverenin buluşacağını belirten Yılmaz, "Gemlik'te güçlü bir ekonomi var." dedi.



Ardından açılış kurdelesi kesilen, 45 firmanın stant açtığı istihdam buluşmalarında, vatandaşlar çeşitli işler hakkında bilgi aldı ve form doldurdu.