Gemlik'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Gemlik'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gemlik'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

BURSA (İHA) - BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde İşçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Devrilen servisin boş olması faciayı önledi.

Kaza, Fabrikalar yolu bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S 7191 plakalı personel servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada işçi servisi yan yatarken 2 sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 2 sürücü tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Personel servisinin boş olması ise büyük bir faciayı önledi. Bir süre kontrollü olarak verilen trafik, servis aracı ve otomobilin çekilmesiyle açıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Gemlik'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gemlik'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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