Gemlik'te inşaatı yarım kalan Kur'an kursu binasının tamamlanması talebi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gemlik'te inşaatı yarım kalan Kur'an kursu binasının tamamlanması talebi

Gemlik Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, ilçede kaba inşaatının ardından yarım kalan Nene Hatun Kız Kur'an Kursu binasının alkol ve madde bağımlılarının mekanı haline geldiğini belirterek, eserin bir an önce tamamlanması talebinde bulundu.

Gemlik'te inşaatı yarım kalan Kur'an kursu binasının tamamlanması talebi
16.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:18

Gemlik Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, ilçede kaba inşaatının ardından yarım kalan Nene Hatun Kız Kur'an Kursu binasının alkol ve madde bağımlılarının mekanı haline geldiğini belirterek, eserin bir an önce tamamlanması talebinde bulundu.

Hisar Mahallesi'ndeki Şubat 2018'de Gemlik Belediyesince temeli atılan ve 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanan kurs binası, 100 öğrencinin yatılı kalabileceği şekilde planlandı ancak inşaat yarım kaldı.

Gemlik Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu binanın ilçe için değerli bir yatırım olduğunu söyledi.

Şavlı, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaşanan sorunlardan dolayı aldığımız bilgilere göre uyuşturucu kullananların ve alkol alanların mekanı haline gelmiş. Buranın tamamlandıktan sonra müftülüğümüze devri planlanmıştı. 100 civarında hafız öğrencimiz bu binada eğitim görecekti. Bölgeden önemli bir talep var. Mevcut yapıyla talepleri de karşılayamıyoruz. En kısa sürede sorunun çözülerek, bu önemli yatırımının kazandırılmasını istiyoruz."

"Mahkeme sonucu bekleniyor"

Gemlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu binanın inşaatını üstlenen müteahhit firmanın, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği ve inşaatı yarım bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşaatın yarım bırakılması yargıya taşınmış ve müteahhit firmayla mahkeme süreci devam etmektedir. Kur'an Kursu binamızın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için mahkeme sürecinin sonuçlanması gerekmektedir. Gemlik Belediyesi, ne yazık ki yargı kararı olmadan söz konusu bina üzerinde yetki ve tasarrufa sahip olmamakla birlikte binanın denetim ve kontrolleri zabıta ekiplerimizce yapılmakta, tarafımıza iletilen ihbarlar emniyet güçlerimiz ile paylaşılmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Haber
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit...
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Gülben Ergen Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: Gemlik'te inşaatı yarım kalan Kur'an kursu binasının tamamlanması talebi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 11:18:07. #1.15#
title