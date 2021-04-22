Gemlik'te iç mahallelerde hizmet atağı
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Gemlik'te iç mahallelerde hizmet atağı

Gemlik'te iç mahallelerde hizmet atağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gemlik'in ova bölgesi olarak bilinen iç mahallelerinde altyapı çalışmalarının başlamasına öncülük eden Gemlik Belediyesi, bu bölgedeki vatandaşların daha önce geçmek zorunda kaldığı çamurlu yollarda 8 bin metrekare parke taş döşeyerek vatandaşları bu sıkıntılardan kurtardı.

Gemlik'in ova bölgesi olarak bilinen iç mahallelerinde altyapı çalışmalarının başlamasına öncülük eden Gemlik Belediyesi, bu bölgedeki vatandaşların daha önce geçmek zorunda kaldığı çamurlu yollarda 8 bin metrekare parke taş döşeyerek vatandaşları bu sıkıntılardan kurtardı. Belediye ekipleri, bölgedeki derede ise peyzaj çalışması yaparak dereyi yeni bir görünüme kavuştururken iki adet de köprünün yapımı tamamlandı.

Çalışma yapılan bölgeleri ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bölgede yaşayan vatandaşlarla görüşerek "Göreve geldiğimiz günlerde Gemlik'in hizmetten mahrum kalmış çok sayıda bölgesini tespit ettik. Bu bölgelerde hemen çalışmalara başladık. İlgili kurumlarımızla kurduğumuz temas sonucu bu bölgede doğal gaz ve diğer alt yapı çalışmalarının başlamasını sağladık. Bir süredir kuru olan çarşı deresinin arıtmayla bağlantısını sağlayarak akar duruma getirdik. Bu derede yaptığımız peyzaj çalışmasıyla deremizi yeni bir görünüme kavuşturduk. Vatandaşlarımız uzun süredir buradaki üç künkün üstünde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Biz bu bölgede biri 17 diğeri 22 metrelik köprülerle ulaşım konusundaki engelleri ortadan kaldırdık. Bölgedeki vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri ise yollarının mıcırdan olmasıydı. Bu bölgemize yaklaşık 8 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşlarımızın özellikle kış ayında yaşadığı ulaşım sıkıntısını da ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet, bizleri de onurlandırdı." dedi.

Yol çalışmalarının ara vermeden süreceğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Balıkpazarı bölgemizdeki iki caddede ihtiyaçlar mevcut. Bu caddelerimizde de başlayan çalışmalarla hem kaldırımları hem de yollarını kilitli parke taşı ile birlikte yeni bir görünüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Gemlik'te iç mahallelerde hizmet atağı
Gemlik'te iç mahallelerde hizmet atağı
Gemlik'te iç mahallelerde hizmet atağı
Gemlik'te iç mahallelerde hizmet atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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