Gemlik'te hırsızlık şüphesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
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Gemlik'te hırsızlık şüphesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

Gemlik'te hırsızlık şüphesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çok sayıda araçtan hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çok sayıda araçtan hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerindeki araçlarda hırsızlık olayları meydana geldi.

Araçlarının camları kırılarak içindeki eşyaları çalınan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelinin daha önce de benzer hırsızlık olaylarından sabıkası bulunan S.Ö. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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