Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı - Haberler
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Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Operasyon başlatan ekipler, zanlılar A.Y, M.D, İ.U, G.S.K. ve U.Z.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı ev ve iş yerlerinden çalınan eşyalar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

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AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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