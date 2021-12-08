Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama - Haberler
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Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama Gemlik'te son bir aydır ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olayları ile alakalı yapılan çalışmalarda, beş kişi Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, Gemlik Adliyesine çıkarılmıştı.

BURSA (İHA) - Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

BURSA - Gemlik'te son bir aydır ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olayları ile alakalı yapılan çalışmalarda, beş kişi Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, Gemlik Adliyesine çıkarılmıştı. Yapılan araştırmalarda, Ali A. İsimli zanlının evinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

200 gram kubar tabir edilen esrar, 200 gram metanfetamin, menşei belli olmayan çok sayıda uyuşturucu madde, yine menşei belli olmayan 20 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tüfek. ve 54 adet fişek ele geçirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ve Gemlik Adliyesinde yapılan yargılamanın ardından, Ali A. Uyuşturucu Ticareti ve hırsızlık suçlarından, Murat.D., İbrahim U., Gönül S., Zeki U.S. ise hırsızlık suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

Gemlik'te hırsızlar yakayı ele verdi: 5 tutuklama

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İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri

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