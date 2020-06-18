Gemlik'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçiler tedavi edildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çalıştıkları fabrikada yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 61 işçi hastaneye başvurdu.
18.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:15
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çalıştıkları fabrikada yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 61 işçi hastaneye başvurdu.
Ata Mahallesi'ndeki tesiste çalışan işçilerden bazıları, dün akşam ve gece vardiyalarında yemekten sonra rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gemlik Devlet Hastanesine giden 61 işçi, ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.
Olayın nedeniyle ilgili başlatılan araştırma sürüyor.
Kaynak: AA