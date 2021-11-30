BURSA (İHA) - Gemlik'te yaralar sarılıyor

Gemlik ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli fırtınanın bilançosu gündüz görüntülendi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün gece yaşanan fırtına felaketinin verdiği zarar hava aydınlanınca ortaya çıktı. Yer yer hızı 90 km/h ulaşan lodos önüne neyi kattıysa alıp götürdü. Dalgaların boyu 5 metreyi aşarken birçok ev ve işyerini su bastı. Yaşanan fırtınanın verdiği zarar için ekipler seferber oldu.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, Bursa'nın Gemlik ilçesini vurdu. Gece saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan lodos ve sağanak yağış, Marmara Denizi'ni taşırdı. Gemlik sahil kıyısındaki ev ve iş yerlerini su basarken bir çok otomobilde maddi hasar oluştu. Bazı tekneler battı, bazı tekneler ise karaya oturdu. Balıkçılar ise teknelerinin başında sabaha kadar beklediler. Gece boyu devam eden fırtınanın verdiği zarar gündüz hava aydınlandığında ortaya çıktı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.