Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı - Haberler
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Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı Gemlik'te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçtu kazada 5 işçi yaralandı.

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

BURSA - Gemlik'te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçtu kazada 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı.

112 acil ambulansı ile Gemlik devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri

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