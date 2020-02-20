Gemlik'te evden hırsızlık şüphelisi yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Yeni Mahalle Moda Sokağı'nda meydana gelen hırsızlık olayının ardından çevrede araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının E.T. olduğunu belirledi.
İlçe merkezinde kovalamaca sonucu gözaltına alınan ve aynı suçtan emniyette kaydı bulunan E.T, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.