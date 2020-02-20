Gemlik'te evden hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Gemlik'te evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

20.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:28
Gemlik'te evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

'nın ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Moda Sokağı'nda meydana gelen hırsızlık olayının ardından çevrede araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının E.T. olduğunu belirledi.

İlçe merkezinde kovalamaca sonucu gözaltına alınan ve aynı suçtan emniyette kaydı bulunan E.T, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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