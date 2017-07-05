Gemlik'te Eski Eş Dehşetinde, Öldürülen Avukatın Davayla İlgisi Yokmuş (3)

POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA



Bursa'nın Gemlik İlçesinde Musa Güler'in dün avukat Özgür Aksoy'u, ardından boşandığı eşini Emine Deş'i vurduktan sonra ilçe adliyesi önünde görevli polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettiği saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntülerde, polis memuru bir yandan telsiz anonsu dinlerken, diğer yandan yoldan geçen biriyle konuşuyor. Bu sırada arkasından koşarak gelen Musa Güler, polis memuru Büyükdönmez'i arkasından ateş ederek vurması yer alıyor. Saldırgan Güler daha sonra adliye kapısına da ateş ederek içeriye girdikten sonra pompalı tüfekle intihar ediyor.



