Gemlik'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Gemlik'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Gemlik'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
27.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:27

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, kontrol noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta bulunan R.H, R.Ö. ve İ.T'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için para cezası uyguladı.

Otomobilde 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, bu kişilerden birinin üzerinde iç çamaşırına gizlediği aynı uyuşturucudan birer gram olmak üzere 39 paket daha buldu.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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