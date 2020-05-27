Gemlik'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, kontrol noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta bulunan R.H, R.Ö. ve İ.T'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için para cezası uyguladı.

Otomobilde 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, bu kişilerden birinin üzerinde iç çamaşırına gizlediği aynı uyuşturucudan birer gram olmak üzere 39 paket daha buldu.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA