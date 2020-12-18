Gemlik'te doğu planları çözüme kavuştu
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Gemlik'te doğu planları çözüme kavuştu

18.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:57
Gemlik'te doğu planları çözüme kavuştu

Gemlik ilçesinde doğu planları meselesi çözüme kavuştu.

Gemlik ilçesinde doğu planları meselesi çözüme kavuştu.

hastane yolu olarak da bilinen çevre yolunun doğusunda kalan bölgede, 1/1000 ölçekli imar planındaki İmar Kanunu 18. madde uygulaması, uzun süredir mahkemelikti. Bir yer sahibinin planları mahkemeye taşıması ile yüzlerce hak sahibi mağdur olmuş, bölgede çivi bile çakılamaz duruma gelinmişti. Yeni inşaat faaliyetlerinin de yapılamadığı bölgede bu sektörde çalışanlar ekonomik olarak zor durumdayken bölgede yatırım yapma olanağı da ortadan kalkmıştı.

Doğu planları olarak bilinen ve Gemlik gündemini meşgul eden bu soruna çözüm bulmak için Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla çalışan Gemlik Belediyesi'nin teknik ekipleri ve hukukçuları, çözüm üretmek için yoğun çalışmalarının sonuna geldiler.

Bölgede ekonomik hayatı durma noktasına getiren doğu planları sorunu, belediye encümeninin son toplantısında çözüme kavuştu. Encümene sunulan teknik raporda "fiilen yapılmış olan değişiklik ve uygulamaların teknik olarak geri dönüşümü mümkün olmamakla birlikte, değişen yönetmelikle, DOP oranları da değişeceğinden tahsis edilecek yeni imar parseli alanlarının da farklı olmasını doğuracak, bu da ruhsatlandırılmış veya kat mülkiyetine geçmiş yüzlerce parselde hisselendirme sureti ile ikinci, üçüncü şahısların ortak olma durumu ortaya çıkaracaktır." Görüşüne yer verilerek "imar uygulamasından sonra devletin kurumunun verdiği ruhsat veya yapı kullanma belgesine güvenerek satın alma yoluyla mülk edinmiş ve içinde yaşayan binlerce malikin mülkiyeti başkalarıyla hisselendirilebilecektir. Bu da temel hukuka, mülkiyet hakkına aykırı olduğu gibi, geri dönülmez mağduriyet ve karışıklığa sebep olacaktır. Yukarıda anılan bu ve bunun gibi hukuki, teknik ve fiili imkansızlıklar nedeniyle, üstün kamu yararı dikkate alındığında, bölgede geri dönüşüm ve yeniden 18. Madde uygulaması yapılması imkansızdır" denildi.

Rapordaki görüşleri inceleyen Gemlik Belediyesi Encümeni, sunulan teknik raporu kabul etti. Buna göre coğrafi bilgi sistemleri hakkında kanun ve arazi arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğe atıfta bulunarak iş ve işlemlerin yürütülmesi, encümence karara bağlanmış oldu.

Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kuzey planlarından sonra doğu planlarını da halletmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Encümenimizin aldığı karar ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Çözüme kavuşturduğumuz doğu planları, uzun süredir gündemimizi meşgul ediyor, aynı zamanda yatırım yapmak isteyen hemşerilerimizi mağdur ediyordu. Bu mağduriyeti sona erdirdik. Ekiplerimiz yoğun mesai yaparak önemli bir çalışmaya imza attılar. Bölgede inşaat yapmak isteyen vatandaşlarımız ruhsat için başvurabilir, imar durum belgesi alabilirler. Bu sorunu ortadan kaldıran encümen üyelerimize de teşekkür ediyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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