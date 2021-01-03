Gemlik'te denize düşen kadın kurtarıldı
03.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:02
Bursa'nın Gemlik ilçesinde iskeleden denize düşen kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde iskeleden denize düşen kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Epilepsi hastası olduğu belirtilen E.Y. (50), İskele Meydanı'nda denize düşerek suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince denizden çıkarılan E.Y, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.
E.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut