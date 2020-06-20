Gemlik'te deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.
20.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:27
Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kumla Mahallesi çıkışında denizde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Karaya çıkarılan ceset, Gemlik Devlet Hastanesi morguna konuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ölen kişinin parkinson hastası Ekrem Demir (52) olduğunu belirledi.
Ceset, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA