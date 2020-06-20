Gemlik'te deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında bir erkek cesedi bulundu.
20.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:08
Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, Kumla Mahallesi çıkışında denizde ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.
Karaya çıkarılan kimliği henüz belirlenemeyen ceset, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
Kaynak: AA