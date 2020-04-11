Gemlik'te define operasyonu Gemlik'te define operasyonu Gemlik Atamahallesi Atatepe fabrikalar mevkiinde bulunan özel bir arazide, define avcılığı yapan 5 kişi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gemlik'te define operasyonu

BURSA - Gemlik Atamahallesi Atatepe fabrikalar mevkiinde bulunan özel bir arazide, define avcılığı yapan 5 kişi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edilen bilgiye göre, yakalanan 5 şahıs, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların kazdığı yerlerin derinliği dikkat çekerken, yaklaşık iki haftadır bölgede kazı yaptıkları öne sürülüyor. Özel arazide yapılan kazıda, hilti ve benzeri aletlerin kullanıldığı, kazının da gece saatlerinde yapıldığı öne sürüldü. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı Coronavirüs Salgınını fırsat bilen definecilerin, bölgedeki bekçiden de yardım aldığı bilgisine ulaşıldı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla alakalı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA