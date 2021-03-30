Gemlik'te de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleşti
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Gemlik'te de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleşti

Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Gemlik'te de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz' uygulaması gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

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İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler de yer alacak. Türkiye genelinde başlayan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması, Gemlik'te de tanıtıldı.

Gemlik'te yapılan tanıtıma Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve amirleri de katıldı.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran'ın da eşlik ettiği uygulamada, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri de, sürücüleri bilinçlendirecek pankartlarla yer aldı.

Uygulamada Kaymakamı Hasan Göç de, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıtarak, yayaların ve sürücülerin bilinçlendirilmesine katkı sağladı.

Gemlik genelinde de, ışık olmayan yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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