Gemlik'te Çarşı Deresi ıslah ediliyor Gemlik Belediyesi, ilçeden geçen Çarşı Deresi'nin Devlet Hastanesine kadar olan üst kısımlarında ıslah çalışması başlattı.

Gemlik Belediyesi, ilçeden geçen Çarşı Deresi'nin Devlet Hastanesine kadar olan üst kısımlarında ıslah çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle havaların ısınmasıyla çevresinde çeşitli bitkiler çoğalan, su birikmesi ve balçık meydana gelmesi nedeniyle olumsuz durumlar ortaya çıkan derede ıslah çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli devam eden çalışmalar kapsamında derenin çevre yolundan mezarlığa kadar olan kısmında zemin temizlenip betonlanacak ve duvarlar yabani otlardan arındırılacak.

Islah çalışmalarının ardından Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dere çevresine bank ve çardaklar yerleştirerek ağaçlandırma, yeşillendirme çalışması yapacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, deredeki kirlilik ve düzensizliğe son vermek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Sertaslan, Çarşı Deresi'nin Gemlik'in sembollerinden olması için gereken adımları attıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA