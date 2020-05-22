Gemlik'te camiler dezenfekte ediliyor
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Gemlik'te camiler dezenfekte ediliyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yaklaşık üç aydır mücadeleye devam eden Gemlik Belediyesi, camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Gemlik'te camiler dezenfekte ediliyor
22.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:28

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yaklaşık üç aydır mücadeleye devam eden Gemlik Belediyesi, camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından kamu kurumları, spor alanları, park ve bahçeler, berberler ve güzellik salonları, pazar yerleri gibi toplu kullanım alanında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Gemlik Belediyesi ekipleri şimdi de camileri korona virüse karşı koruyor. Ekipler, 29 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacak camilerde ayrıntılı dezenfeksiyon gerçekleştirerek bir süredir kapalı olan camilerde ibadetin güvenli ve sağlıklı şekilde başlamasına katkıda bulunacak. Gemlik'de bulunan 45 caminin tümünde dezenfeksiyon yapılacak ayrıca ibadethanelere korona virüsle mücadele hakkında bilgilendirici afişler asılacak.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir ibadete kapalı olan camilerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine Asım Kocabıyık Camii'nden başladı. Ekipler, 29 Mayıs'a kadar tüm camilerde çalışmaların tamamlanacağını belirttiler. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla 2 bin cerrahi maskeyi Gemlik İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'ya teslim etti.

Başkan Sertaslan: "Camilerimizde temizlik ve dezenfeksyona devam edeceğiz"

Gemlik Belediyesi'nin korona virüsle mücadele kapsamında gerek erzak ve mama yardımı gerekse cerrahi maske, temizlik ve dezenfeksiyon gibi ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, camilerin günlük hayatta önemli yer tuttuğunu dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Camilerimiz, hemşerilerimizin bir araya geldiği, ibadet ederken dertleştiği ve sohbet ettiği, aynı zamanda sosyalleştiği önemli alanlar. Toplulukların meydana geldiği ibadethanelerimizde hastalıkların yayılma ihtimali daha yüksek. Bu yüzden özellikle camilerimize çok daha fazla önem verecek, hepsinde temizlik ve dezenfeksiyona dikkat edeceğiz. İbadethanelerimizde, müftülüğümüzle birlikte korona virüsle mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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