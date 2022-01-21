Gemlik'te bu ürünler indirimli satılıyor

Gemlik Belediyesi, üreticiden direkt aldığı ürünleri uygun fiyata Halk Büfelerde satacak.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Tarım Anonim Şirketi (GEMTAR A.Ş) tarafından hizmete sunulan Halk Büfeler hizmete girdi. 5 noktada açılan ve ekmek, süt, peynir, tereyağ ve yumurtanın satıldığı büfelerdeki ürünler direkt üreticiden temin ediliyor. Günde 10 bin ekmeğin satılacağı büfelerde diğer ürünlerin toplam satış fiyatı piyasanın yüzde 40 altında olacak.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik halkını uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Gemlik'te hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek demiştik. O cümlenin altını dolduracak çok önemli bir iş oldu. Üreticilerimizden temin ettiğimiz kaliteli ve sağlıklı ürünleri yurttaşlarımızla bir araya getiriyoruz. İşçilik, nakliye gibi masraflar belediyenin sırtına yüklenirken, ucuz ürünlere kavuşma memnuniyeti de Gemlikliler tarafından yaşanacak. Bu konuda bize destek veren üreticilerimize ve bunları alıp tüketen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her yerine örnek olmasını diliyorum" dedi.

Ekmek dışında bir satış sınırı olmadığını ifade eden Sertaslan, "Toplam maliyet olarak yüzde 40 indirimli alacaklar. Gelsinler ziyaret etsinler, söylediklerimizin gerçek olduğunu anlayacaklar" diye konuştu. - BURSA