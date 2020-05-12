Gemlik'te bir hayırsever 17 markete ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahiplerinin market borcu ödendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahiplerinin market borcu ödendi.

Yaklaşık 1 ay önce ilçenin farklı bölgelerindeki 4 markete giden bir hayırsever, market sahiplerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanların zor günler yaşadığını, bazı kişilerin borcunu ödemekte zorlandığını gördüğünü anlatarak, maddi durumu yetersiz borçluların borcunu ödemek istediğini belirtti.

Market borçlarını ödeyen hayırsever, adının paylaşılmamasını istedi.

Bu yardımını sürdüren hayırsever ardından ilçenin farklı mahallelerindeki 13 markete daha giderek vatandaşların borçlarını ödedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, yaptığı açıklamada, "Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği dönemde ülke olarak iyi mücadele ediyoruz. Belli maddi zorluklar yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz' sözüyle yapılan çalışmalar önemli sonuçlar verdi. Bizler de üzerimize düşeni yapmak istedik. Gemlik'te ilk olarak gelir düzeyinin düşük olduğu 4 bölgede marketlere giderek vatandaşların borçlarını kapattık. Ardından yaptığımız görüşmelerde bunu çoğalttık ve 17 markette borçları ödedik. Koronavirüs ile uğraştığımız bu dönemde uygulamamızın örnek olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA