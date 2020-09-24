Gemlik'te bir ayda 111 kişi tutuklandı
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Gemlik'te bir ayda 111 kişi tutuklandı

24.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:05
Gemlik'te bir ayda 111 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda adli makamlara sevk edilen 130 kişiden 111'i tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda adli makamlara sevk edilen 130 kişiden 111'i tutuklandı.

Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Farklı suçlardan dolayı 130 şahıs bir ay içinde yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı, yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Yakalanan şahıslardan 25 tanesi Kapalı Cezaevine, 86 tanesi açık cezaevine gönderilirken, 19 kişi ise serbest bırakıldı.

Hurşit Topal/ (İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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