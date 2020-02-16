Gemlik'te bıçaklı saldırıda yaralanan uzman çavuş hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.
Askeri harada görevli uzman çavuş M.Ç, ilçe merkezinde sivil kıyafetiyle yürürken tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı.
Zanlılardan biri tarafından belinden bıçaklanarak yaralanan M.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.