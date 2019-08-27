Gemlik'te balık sezonu öncesi alınacak önlemler anlatıldı

27.08.2019 16:10

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balık yasağının sona ermesine günler kala Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi ve balıkçılar bir araya geldi.



Cemil Meriç Kültür Merkezinde yapılan toplantıda sezon öncesi alınacak önlemler, balıkçıların durumu, amatör balıkçılığın kapsamı, amatör balıkçılığın ticari balıkçılığa dönüşmesi ile alakalı pek çok konu masaya yatırıldı.



Konu ile alakalı değerlendirme yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer; "Sezonumuz şimdiden hayırlı olsun. Biz Gemlikli balıkçılar olarak son dönemde önemli mesafe kat ettik. Bununla beraber önemli sorunlarımız baş gösterdi. Öncelikli sorunumuz amatör balıkçılığın ticarileşmesi. Amatör balıkçılık ticari kar gütmeyen bir oluşumdur ama ne yazık ki, amatör teknelerde tutulan balıklar ticari olarak satılıyor. Bunun hiç bir yasal yönü yoktur. Yapılan da, sektörümüze önemli zarar vermektedir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA