Gemlik'te Asayiş Uygulaması

Gemlik'te Asayiş Uygulaması

Gemlik'te İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

09.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:21
Gemlik'te Asayiş Uygulaması

'te İl ve İlçe ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak farklı noktalardan başlayan uygulamada, çok sayıda şahıs sorgulandı.


Gemlik'te asayişi sağlamak adına çeşitli zamanlarda gerçekleşen uygulama, bu defa İl Emniyet Müdürlüğü Büro, Asayiş Büro ve Kom'un da desteği ile yapıldı.


Yapılan uygulamada, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs yakalanırken, 2 adli, 2 idari işlem yapıldı. Aynı zamanda alkollü bir sürücünün de ehliyetine el koyuldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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