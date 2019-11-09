Gemlik'te Asayiş Uygulaması

09.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:21

Gemlik'te İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak farklı noktalardan başlayan uygulamada, çok sayıda şahıs sorgulandı.



Gemlik'te asayişi sağlamak adına çeşitli zamanlarda gerçekleşen uygulama, bu defa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro, Asayiş Büro ve Kom'un da desteği ile yapıldı.



Yapılan uygulamada, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs yakalanırken, 2 adli, 2 idari işlem yapıldı. Aynı zamanda alkollü bir sürücünün de ehliyetine el koyuldu. - BURSA

Kaynak: İHA