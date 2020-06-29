Gemlik'te ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
29.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:21
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Alaattin Aydın (75), ıhlamur toplamak amacıyla mahalle meydanındaki ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek yere düşen Aydın'ı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Aydın'ın cansız bedeni, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA