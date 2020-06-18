Gemlik'te 61 işçi yemekten zehirlendi BURSA'nın Gemlik ilçesinde çelik fabrikasında çalışan 61 işçi, dün akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çelik fabrikasında çalışan 61 işçi, dün akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gemlik Fabrikalar Bölgesi'nde, bir çelik fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 61 işçi, özel araçlar ve çağırılan ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen işçiler, daha sonra evlerine gönderildi. İşçilerin rahatsızlanmasına, iş yerinin mutfağında bulunan et ürünlerinin neden olduğu öne sürüldü.İncelenmek üzere işçilerin yediği yemeklerden numuneler alındı.

Kaynak: DHA