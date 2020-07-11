Gemlik'te 300 polisle uygulama
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Gemlik'te 300 polisle uygulama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gemlik'te 300 polisle uygulama
11.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:38

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de desteğiyle sahil bölgelerinde sosyal mesafe ve maske uygulaması yaptı.

Kumsaz ve Kumla Mahallelerinde yapılan uygulamalarda, sahillerde ve kumsallarda bulunan vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Kurallara uymayanlara da idaresi para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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