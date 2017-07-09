Gemlik Sahilini Sunta Bastı (2)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHİLİ TEMİZLİYOR



Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde Rodaport Limanı'ndan dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemiden dökülen suntalar Gemsaz sahiline vurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, belediyenin sorumluluk alanı olmamasına rağmen Gemsaz sahilinde temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemlik Gemsaz sahilinde kıyıya vuran suntaları, belediyenin sorumluluk alanı olmamasına rağmen temizlemeye başladıklarını söyledi. Altepe yaptığı açıklamada, "13 kişilik ekip ile sabaha kadar çalışıp 2 kilometrelik sahili temizleyeceğiz" dedi.



Liman Başkanlığı yetkilileri, sigorta şirketi yüzünden sahilden karaya çıkartılan malzemelerin taşınmasında sıkıntılar yaşadıklarını belirtirken, denize suntaların dökülmesine sebep olan gemi kaptanının ifadesinin alındığı öğrenildi.