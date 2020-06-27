Gemlik polisi narkotik konularla alakalı 115 şüpheliye işlem yaptı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, haziran ayında da asayiş ve narkotik konularında çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, haziran ayında da asayiş ve narkotik konularında çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Ay boyunca narkotik konularla alakalı 115 şüpheliye işlem yapıldı. Uygulamalarda 105 gram uyuşturucu madde yakalayan emniyet mensupları, 9 hap ve 75 kök hint kenevirini de ele geçirdi. Kullanıcılık ve satıcılıktan yapılan işlemlerde ilçede önemli mesafe kaydedilirken, çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi. Öte yandan Gemlik'te bir kafeterya iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı İ.K, olayın hemen ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: AA