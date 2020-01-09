Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği

09.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:22

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde, Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ortaklığıyla Avrupa Birliği (AB) Gençlik Programları Başkanlığına sunulan "Youthart - Gençsanat" adlı proje onaylanarak hibe almaya hak kazandı.

Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'dan Gemlik'e gelecek gençler, proje kapsamında kültürlerinin mimari ve sanatsal ögelerini okul içindeki duvarlara resmedecek.

Faaliyet her ülkeden 7 olmak üzere toplam 28 katılımcı ile gerçekleşecek. 10 gün sürecek projede gençler sanat, kültür temalarıyla atölye çalışmalarında bulunacak, resim konusunda yeteneklerini geliştirecek ve tasarım çalışması yapılacak.

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapılan açıklamada, "Proje faaliyetleri ekim ayında, yeni binamıza taşınmamızla hayata geçecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA