Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
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Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında Bursa'nın Marmara denizine kıyısı olan Gemlik ilçesinde denizde biriken müsilaj tabakası vatandaş kamerasına yansıdı.

Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında

BURSA - Bursa'nın Marmara denizine kıyısı olan Gemlik ilçesinde denizde biriken müsilaj tabakası vatandaş kamerasına yansıdı.

Körfez çevresindeki Kumla, Kurşunlu, Gemsaz ve Kusmaz sahiline dalgaların getirdiği müsilaj yığınları vatandaşları korkuttu. Uzun zamandır Gemlik körfezinde etkisini gösteren salyalar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hızlandırılmış şekilde çekilen video, müsilajın boyutlarını gözler önüne serdi.

Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında
Son dakika haberi... Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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