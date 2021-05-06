Gemlik körfezinde salya istilası
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Gemlik körfezinde salya istilası

İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Haberler | Güncel

Gemlik körfezinde salya istilası Çevre Müdürlüğü açıkladı: "Deniz kirliliği değil, ekolojik bir olaydır" Marmara Denizi'nde son 3 aydır yaşanan deniz salyası olayı Gemlik Körfezinde yoğun olarak baş göstermeye başladı.

Gemlik körfezinde salya istilası

Çevre Müdürlüğü açıkladı: "Deniz kirliliği değil, ekolojik bir olaydır"

BURSA - Marmara Denizi'nde son 3 aydır yaşanan deniz salyası olayı Gemlik Körfezinde yoğun olarak baş göstermeye başladı. Körfezi neredeyse istila eden (Müsilaj) deniz salyası tabakası uydudan bile görülürken körfez bu sabahtan itibaren sarıya boyanmış dev bir tabaka gibi görüntülendi. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile deniz salyasının doğal bir olay olduğunu belirterek, "Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Mudanya ve Gemlik ilçelerinde vatandaşların başı deniz salyası ile dertte, denizdeki salya tabakası denizdeki canlıların ölümüne sebep olurken tekneleri de çalışmaz hale getirdi. Kısıtlama sebebiyle evlerine kapanan ilçe sakinleri; "Sabah kalktığımızda pencere ve balkondan denize bakarak rahatlıyorduk. Salyalar yüzünden artık öyle bir imkanımız kalmadı. Evlere tıkandık, kaldık" dediler.

Gemlik Körfezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan salya istilası öğle saatlerinde etkisini arttırıp neredeyse tüm körfezi kapladı. Körfez tamamen sarıya boyanmış bir halde görüntülenirken, vatandaşlar körfezde İzmit ve Kocaeli örneğindeki gibi temizlik yapılmasını istediler. Uzmanlar ise 3 aydır devam eden istilanın uzun vadede ciddi balık ölümlerine ve hatta denize bile girilmesine engel olabileceğini ifade ediyor.

"Deniz kirliliği olmayıp doğal ekolojik bir olay olarak tanımlanmaktadır"

Öte yandan konuyla ilgili Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayın kirlilik olmayıp doğal bir olay olduğu belirtilerek, "Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır" denildi.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklamasında "Son dönemlerde basında yer alan haberlerde denizlerimizde beyazımsı kirlilik gözüktüğü belirtilmekte ve bu hususların incelenmesi talep edildiğinden, aşağıda açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizin bir çok noktasındaki denizlerde ve özellikle Marmara denizimizde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması olayı gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu üzerinde yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkte görülen bu plankton çoğalmaları daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Gemlik körfezinde salya istilası
Gemlik körfezinde salya istilası
Gemlik körfezinde salya istilası
Gemlik körfezinde salya istilası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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