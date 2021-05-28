Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor
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Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Haberler | Güncel

Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Gemlik ilçesinde denizde biriken salya tabakası vatandaşları düşündürüyor.

Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor

BURSA - Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Gemlik ilçesinde denizde biriken salya tabakası vatandaşları düşündürüyor. Bursa'nın sahillerini neredeyse abluka altına alan salya tabakasının havadan çekilen görüntüsü etki ettiği alanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Körfez çevresindeki Kumla, Kurşunlu, Gemsaz ve Kusmaz Sahili'ndeki kötü görüntü normalleşme sonrası tatil planı yapan vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Marmara Denizi'nde son 3 aydır devam eden müsilaj deniz salyası, Gemlik Körfezi'nde etkisini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta lodosun etkisiyle biraz olsun dağılan salya tabakası yeniden körfez kıyılarını kapladı.

Doğa olayı mı yoksa kirlilik mi çeşitli çevrelerce halen tartışılan salya tabakası deniz üzerindeki kötü görüntüsünün yanı sıra deniz dibindeki doğal hayatı da olumsuz etkiliyor. Denizin dibini balıkçı ağı gibi saran salya tabakasına takılan balıklar bir süre sonra oldukları yerde ölüyor. Körfezde profesyonel dalgıçların su altında çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, drone ile havadan çekilen görüntüler ise tabakanın etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyuyor.

Salyanın sebebinin denize arıtılmadan deşarj edilen evsel atıklar ve sanayi atıkları olduğunu iddia eden bazı kesimlerse arıtma tesislerinin azlığına ve mevcut olanlarınsa randımanlı çalışmadığına dikkat çekiyor.

Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor
Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor
Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor
Gemlik Körfezi'ndeki salya istilası etkisini devam ettiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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