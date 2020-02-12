Gemlik Körfezi'nde su kalitesi izlenecek

12.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:21

Bursa'nın Gemlik ilçesinde körfezin kirlilik durumu ve ekosistem özelliklerinin tespiti için TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi tarafından proje başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi'nce ortak yürütülen projeyle 2 yıl boyunca Gemlik Körfezi'nin su kalitesini izleyecek. Su kalitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve derin deşarj hatlarının görüntülenmesini kapsayan projede, körfezin kirlilikten arınması için hayata geçirilen arıtma tesisleri ile derin deşarj hatlarının katkıları da rakamsal olarak ortaya konulacak.

Proje kapsamında, TÜBİTAK MAM Gemisi, Gemlik Körfezi'nde 32 örnekleme noktası, 5 derin deniz deşarjı noktası ve körfeze dökülen derelerden su numuneleri almaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asıl Sulu ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Gemlik Limanı'ndan gemiye binerek TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Gemlik Körfezi'ne gelen kirlilik yükleri belirlenecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Bursa'nın tüm özelliklerinin yanında bir deniz kenti olduğunu belirtti. Gemlik Körfezi'nin daha mavi, daha temiz ve daha kaliteli suya sahip olmasını hedeflediklerini vurgulayan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"TÜBİTAK ile yaptığımız bu çalışma, Bursa'da ilk kez hayata geçiriliyor. Bu izleme çalışması ile Gemlik Körfezi'nin kirlilik durumu ve ekosistem özellikleri tespit edilecek. BUSKİ'nin deniz kirlenmesinin önlenmesine yönelik yapmakta olduğu yatırımlar ve faaliyetler, etkileri proje çıktıları ile birlikte değerlendirilecek. Projenin ilk saha çalışması ocak ayında Gemlik Körfezi'ne dökülen derelerde TÜBİTAK MAM uzmanları ile gerçekleştirildi. Örnekleme çalışmalarına iki yıl boyunca iki aylık periyotlarla devam edilecek. Derelerde yapılacak kirlilik izleme çalışmaları ile Gemlik Körfezi'ne gelen kirlilik yükleri belirlenecek. Gemlik Körfezi'nde su kalitesi, mevsimsel değişimlerle birlikte tespit edilebilecek."

"Atık suların denize etkileri araştırılacak"

Temizliğin sürdürülebilir kılınmasını amaçladıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Gelişen, sanayileşen, büyüyen Bursa'nın Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi'nin temiz kalmasını arzu ediyoruz. Bunun için Mudanya'da, Gemlik'te arıtmaya yönelik yatırımlar yaptık. Proje çıktıları doğrultusunda arıtma tesislerinde olası revizyonları da gözlemleme imkanımız olacak. Ayrıca Evsel İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden derin deniz deşarjı ile denize boşaltılan atık suların denize etkileri araştırılacak. Derin Deniz Deşarjı Hatları boyunca TÜBİTAK MAM uzmanlarınca akustik ve optik görüntüleme çalışması yapılacak. Böylece problemleri kısa sürede görme imkanına sahip olacağız."

Aktaş, projenin Marmara Denizi'nin temizliği adına çok önemli olduğuna dikkati çekerek yapılacak tespitlerle problemlerin çok kısa sürede giderilebileceğini, su kalitesinin korunması ve iyileşmesi için gerekli adımların atılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA