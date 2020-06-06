Gemlik Körfezi'nde su altından bisiklet çıktı
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Gemlik Körfezi'nde su altından bisiklet çıktı

Gemlik Körfezi'nde su altından bisiklet çıktıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın da gerçekleştirdiği dalış ile deniz dibinden bisikletin de aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı.

Gemlik Körfezi'nde su altından bisiklet çıktı
06.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:44

Gemlik Körfezi'nde su altından bisiklet çıktı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın da gerçekleştirdiği dalış ile deniz dibinden bisikletin de aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı. 

Gemlik Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle denizde temizlik etkinliği düzenledi. Profesyonel dalgıçlar sabah saatlerinde Gemlik açıklarından suya daldı. 5 metre derinliğe inen dalgıçlar, deniz dibinden bisiklet, sandalye, otomobil lastiği, şişe, motor gibi farklı malzemeler çıkardı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında kıyıya çıkarılan atıklar, daha sonra sergilenmek üzere İskele Meydanı'na getirildi.Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk de  İskele Meydanı'nda profesyonel dalgıçlar eşliğinde dalış gerçekleştirdi.

Dalışta deniz  dibindeki atıkları inceleyen Başkan Sertaslan, dalgıçlar ile bulduğu  çöpleri su üzerine çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren dalışlar sonunda dev atıkların yanı sıra 5 çuval çöp de iskele meydanına getirildi. Daha sonra Başkan Sertaslan, Başkan Yardmıcısı Serintürk, meclis üyeleri ve dalgıçlar, 'Yaşanabilir bir dünya için çevreni koru, geleceğini koru' yazılı pankartın önünde poz verdi. Dalış sırasında nadir deniz kabuğu türüne rastladıklarını belirten Başkan Sertaslan, 'Her şeye rağmen körfez kendini temizlemeye ve yenilemeye çalışıyor. Bu bizler için umut verici. Çevreyi temiz tutmak için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor' dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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