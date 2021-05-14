Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı
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Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı

İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Haberler | Güncel

Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı Gemlik Körfezi'nde 3 aydır devam eden müsilaj ve plankton patlaması kaynaklı kirliliğin temizlenmesine başlandı.

Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı

BURSA - Gemlik Körfezi'nde 3 aydır devam eden müsilaj ve plankton patlaması kaynaklı kirliliğin temizlenmesine başlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan tarafından bir süredir çözüm aradan kirliliğin temizlenmesi için kiralanan teknelerle temizlik başladı. Belediye başkan yardımcısı Zeynep Serintürk ve Temizlik İşleri müdürü Ahmet Dedetürk ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Sertaslan, "Denizimin temiz kalması ve bu sorunun bir an önce ortadan kaldırılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı
Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı
Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı
Gemlik Körfezi'nde plankton temizliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

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