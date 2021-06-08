Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı
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Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde son dönemde etkili olan müsilajın (deniz salyası) Gemlik Körfezi'ndeki oluşumunu evinin balkonundan hızlı çekimle kaydeden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak farkındalık yaratan Gülcan Bircan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan temizlik...

Marmara Denizi'nde son dönemde etkili olan müsilajın (deniz salyası) Gemlik Körfezi'ndeki oluşumunu evinin balkonundan hızlı çekimle kaydeden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak farkındalık yaratan Gülcan Bircan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hisar Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Bircan, Gemlik Körfezi'ndeki müsilaj oluşumunu 1 ay önce evinin balkonuna sabitlediği cep telefonuyla kayda aldı.

Yaklaşık 1 saat çekim yapan Bircan, hızlandırılmış olarak kaydedilen bu görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Adeta film sahnesini andıran ve müsilajın Gemlik Körfezi'ni kapladığı görüntüler birçok platformda binlerce kez izlendi.

Çektiği bu video ile müsilaj konusunda farkındalık oluşturan Gülcan Bircan, AA muhabirine uzun süredir Gemlik'te ikamet ettiğini söyledi.

Evinin Gemlik Körfezi manzaralı olduğunu ve deniz salyasının dikkatini çektiğini belirten Bircan, şöyle konuştu:

"Hızlı çekim yapmak istedim, ortaya böyle bir sonuç çıktı. Tam bir saat sürdü, bu çekimim. Çok değişik bir görüntü çıktı ortaya. Çektiğim video ile bir farkındalık oluşturduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da Marmara Denizi'nde temizlik çalışması başlatıldı. Şu an Gemlik Körfezi geçen aya nazaran daha temiz görünüyor. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum."

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı
Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı
Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı
Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı - Haberler
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