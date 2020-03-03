Gemlik Körfezi'nde kaçak avcılıkla mücadele
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Gemlik Körfezi'nde kaçak avcılıkla mücadele

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Karacaali Mahallesi açıklarında yasak olmasına rağmen kullanılan trol ağları toplandı.

03.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:48
Gemlik Körfezi'nde kaçak avcılıkla mücadele

'nın ilçesinde, Karacaali Mahallesi açıklarında yasak olmasına rağmen kullanılan trol ağları toplandı.

unsurları, Karacaali açıklarında trol ağları olduğunu tespit etti.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer'in de dahil olduğu çalışmada, bölgede bulunan ağlar ve şamandıralar temizlendi.

Denizden çıkarılan trol ağları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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