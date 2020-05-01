Gemlik Körfezi'nde deniz turuncuya boyandı
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Gemlik Körfezi'nde deniz turuncuya boyandı

Gemlik Körfezi'nde deniz turuncuya boyandı
01.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:41

Gemlik Körfezi'nde deniz turuncuya boyandı Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde deniz turuncu renge boyandı.

Gemlik Körfezi'nde deniz turuncuya boyandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde deniz turuncu renge boyandı. Bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, bölge sakinleri aynı görüntünün nisan ve mayıs aylarında tekrarlandığını denizin mevsimsel etkenlerle bu hale dönüştüğünü ifade ettiler.

Gemlik ilçesinin Kurşunlu ve Kumla Mahallesi'nde sahiller turuncu renkteki bir tabaka ile kaplandı. Bazı vatandaşlar gemilerden bırakılan atık olduğunu düşünse de, bölge sakinleri mevsim değişikliğiyle birlikte deniz suyunun ısınması sonrasında planktonların çoğaldığını belirttiler.

Gemlik ilçesi sakinlerinden Ersan Serpen, bu durumun her sene tekrarlanın bir konu olduğunu belirterek, "Bu normal bir hdise. Deniz bunu her sene tekrarlar. Nisan sonu mayıs ayı başında başlar, mayıs sonunda biter. Denizin kendi yapısından kaynaklanan doğal bir durum. Gerek polenler gerek denizin alt tabakasındaki canlıların hareketinden kaynaklanıyor. Denizin tabi olayı. Dışarıdan gelenler sintine atığı zannediyor. Ama doğal bir durum olduğu kokusundan da belli. Doğal su kokuyor. Bayramdan sonra denize gireriz. Bu durum denizin temizlenmesine vesile oluyor. Havanın ısınmasının da bu doğa olayında katkısı var" dedi.

Öte yandan uzmanlar da Gemlik sahillerinde görülen planktonların (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalmasının, deniz suyunun rengini turuncuya boyadığını, mevsimsel etkenlerle gerçekleşen bu değişimin bir olumsuzluk olarak algılanmaması gerektiğini kaydettiler.

Gemlik Körfezi'nde deniz turuncuya boyandı

Kaynak: İHA

Manşet

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