Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
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Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle sahildeki bazı balıkçı teknelerinin batması ve bir apartmanın çatısının otomobilin üzerine uçmasıyla oluşan hasar, gün ağarınca belirginleşti.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle sahildeki bazı balıkçı teknelerinin batması ve bir apartmanın çatısının otomobilin üzerine uçmasıyla oluşan hasar, gün ağarınca belirginleşti.

Gemlik Körfezi'nde gece etkisini artıran kuvvetli fırtına ve lodostan dolayı denizde metrelerce yükselen dalgalar, sahil kesiminde su baskınlarına yol açtı.

İskele ile 2 No'lu Sahil Bölgesi arasında kayıkhanede bağlı bazı balıkçı tekneleri alabora olup battı. Çok sayıda tekne ise dalgaların şiddetiyle zarar gördü.

Dalgaların taşırdığı denizin suları ise caddelere kadar ulaştı.

Kumla Mahallesi Cankurtaran Caddesi'nde, lodos nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı uçarak yola düştü. Sitenin yakınında park halindeki iki otomobilde, çatının altında kalması sonucu hasar meydana geldi.

İlçede yaşananların ardından oluşan hasar, günün ilk ışıklarında görüntülendi.

"Son yıllarda böyle bir şey yaşanmadı"

Balıkçılardan Eyüp Küpe, AA muhabirine, teknesinde büyük zarar olduğunu söyledi.

Küpe, "Fırtınanın gelmesiyle sular ağaçlara attı, öyle olunca teknem de zarar gördü. Son yıllarda böyle bir şey yaşanmadı. En son 1991 yılında yaşanmıştı. Limanın genelinde zarar var." dedi.

Kumla sakinlerinden Bedir Tabak ise yaşananlardan dolayı korktuklarını ifade etti.

Yerinden sökülen çatı nedeniyle komşusunun araçlarının hasar gördüğünü dile getiren Tabak, "Evdeydik, deprem gibi bir şey oldu. Baktığımızda çatı uçmuştu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Araç sokaktan geçmiyordu. İki araç hasar gördü. Şükür insanlara bir şey olmadı. Can kaybı yaşanmadı. Gemlik'te ilk defa böyle bir şey görüyorum." diye konuştu.

Kuvvetli fırtına ve lodosun yer yer etkisini sürdürdüğü Gemlik'te ekipler temizlik çalışması başlattı.

Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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