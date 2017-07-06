Gemlik Jandarma Rampasında Kaza: 2 Yaralı

Bursa Gemlik Jandarma mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan şahısları çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İstanbul yönüne doğru giden Cengiz K. kontrolündeki 16 U 1326 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı ve yağmur kanalına düştü. Aracın sürücüsü Cengiz K. ve Murat S.'yi çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. 112 acil ekipleri tarafından iki yaralıya ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. 112 Sağlık ekipleri iki yaralıyı da Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada şoförün durumu iyi olarak bildirilirken, yanında bulunan şahsın bacağının üst bölümünde kırık olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye sevkinin ardından araç da çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrasında kısa süreli kilitlenen Bursa-İstanbul yolunda trafik kontrollü olarak verildi. Olay yerinin temizlenmesi sonrasında da trafik normal seyrine döndü. - BURSA