Gemlik İşkur Müdürü Ünver'den Gtso'ya Ziyaret

Gemlik İŞKUR Müdürü Ünver Ünver, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt'ı ziyaret etti.



Ünver, meslek danışmanı Hamdi Ünlü ile Akıt'ı makamında ziyaret etti.



Akıt, ziyarette yaptığı konuşmada, Gemlik İŞKUR'la yaptıkları işbirliğinin uzun yıllara dayandığını söyledi.



Türkiye'deki işsizlik sorununa bir nebze katkı sağlamak için Gemlik İŞKUR'la birçok çalışma yaptıklarını vurgulayan Akıt, "Bunların başında UMEM projeleri gelmektedir. Gemlik İŞKUR Müdürlüğü, Gemlik Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Gemlik Teknik Lisesi ile ortaklaşa UMEM projeleri yürüttük. Ayrıca 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında iş arayan kaydı oluşturmak, işe yönlendirmek, açık işleri almak, işsizlik sigortası ve aktif işgücü hizmetleri gibi konularda daha fazla vatandaşa ulaşabilmek için ortaklaşa stant çalışmaları yaptık." diye konuştu.



Gemlik'in çok güzel bir coğrafya olduğunu aktaran Ünver de Gemlik'in sorunlarını aşmak için her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.



İşsizliğin önüne geçmek için devletin sosyal imkanlarını iş dünyasına anlatmaya devam edeceklerini anlatan Ünver, "Bu imkanlarından çoğunluğun haberi yok. İşlerin sürdürülebilmesi adına meslek danışmanımız Hamdi Ünlü'yü odamızla aramızda köprü kurması için görevlendirdim. Umarım bundan sora birlikte çok güzel projelere imza atacağız." dedi.