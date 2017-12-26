Gemlik'in Taşınma Kararı İlçe Halkını Sevindirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinin son yayımlanan KHK'da 'taşınması' kararının çıkması ilçe halkını sevindirdi.



108 bin nüfuslu Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak yeni düzenleme, KHK'ya girdi. Geçici maddenin eklenmesiyle Gemlik'te deprem riski bulunan yaklaşık 10 bin konutun sağlam zeminli yerlere taşınmasının önü de açılmış oldu açıldı. 4 mahalledeki yaklaşık 50 bin vatandaşın 5 yıl gibi bir sürede taşınması öngörülürken, alınan bu kadar da ilçe halkını sevindirdi.



İlçe halkı olumlu bakıyor



Alınan kararı olumlu bulduklarını ifade eden vatandaşlar, sahil kenarlarından evlerin yamaca taşınmasının alt yapı sorununu da ortadan kaldıracağını ifade ettiler. Geçmişte yaşanan depremlerden çok etkilendiklerini belirten ilçe halkı, bu sayede riskin de ortadan kalkacağını belirttiler.



"Evler hasarlı"



İlçede emlakçılık yapan Mehmet Doğan da, kentsel dönüşümün her yönden faydalı olacağını ifade ederek, "Ben daire içlerine girdiğim için görüyorum, evler hep hasarlı. Sahil kısmı hep eski. 50-60 yıllık binalar. Arka taraflarda da aynı sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca konut ihtiyacı da var. Depremden sonra hasarlı olan binalarımızın yenilenmesi gerekiyor. Şehir içerisinde 30 metrekareye bina oturtmuşlar. Emlak piyasasında da kentsel dönüşüm ile beraber hareket olur" dedi.



Öte yandan sahil hattında bulunan bazı evlerin bodrum katlarının deniz suyu ile dolduğu, yürüyüş yollarında ve binaların kolonlarında ise hasarlar meydana geldiği de gözlendi.



Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da vatandaşları daha güvenli alanlara taşıyacaklarını belirterek, "Cüzi fiyat farkıyla vatandaşlara yeni daire vereceğiz. Yeni bir Gemlik için bunu yapmak mecburiyetindeyiz" demişti. - BURSA