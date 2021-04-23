Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Gemlik-Armutlu kara yolundaki Büyükkumla bölgesinde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta zanlılar Y.B, M.V. ve Ö.G. yakalandı.

Polis araçta yaptığı aramada jeneratör, motorlu testere, tüfek ve gitar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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