Gemlik İçin En Doğru Karar"

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenleme olumlu karşılandı.



Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kararın yerinde olduğunu vurguladı.



Er, yaklaşık 10 yıldır bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"2012 yılında Bakanlığın açıkladığı Türkiye aktif fay hatları haritasında Gemlik'in içinden geçen fay hatları kırmızı çizgilerle belirtilmiş durumda. Gemlik, merkezinden iki tane fay hattının geçtiği Türkiye'deki nadir ilçelerden biri. Dolayısıyla alınan bu karar Gemlik için en doğru karardır. Jeolojik ve jeoteknik anlamda Gemlik Ovası dediğimiz bölgede yapılaşmanın en azından merkezde bir an önce durdurulması gerekiyordu. Çünkü fay hattı içinden geçiyor, yer altı su seviyesi çok yukarılarda, gevşek bir zemin üzerinde. Yapılan bazı çalışmalarda tsunami tehlikesinin dahi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir bölgede şehirleşmenin devam etmesi doğru değildi, alınan bu karar çok doğrudur."



Gemlik'in kuzey ve güneyindeki sağlam bölgelere orta ve uzun vadede taşınma işleminin gerçekleşebileceğini aktaran Er, "Bu fay hatlarının uzağında çok sağlam zeminlerin bulunduğu alanlara Gemlik'in taşınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgeler jeolojik ve jeoteknik çalışmalarla belirlenir." dedi.



"Alınan karardan dolayı mutluyum"



İlçede oturan vatandaşlardan Aydın Navruzoğlu da aslen Diyarbakırlı olduğunu ve 22 yıldır Gemlik'te yaşadığını söyledi.



Navruzoğlu, Gemlik'te birkaç kez depremi yaşadığını hatırlatarak, "Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle çok insanımız hayatını kaybetti. Bunun önüne geçilebilmesi için alınan bu karardan dolayı mutluyum. Hak hukuk, yerine geldiği takdirde bu düzenleme çok güzel olur." diye konuştu.



Vatandaşlardan Emre Bulut (28) ise Gemlik'te doğup büyüdüğünü belirterek, "Riskli bölgelerin daha güvenli bir alana taşınması elbette ki iyi olacaktır. Ancak yıllardır burada yaşamaya alıştık. Yeni bölgelerin daha yamaç kısımlarda olduğu söyleniyor. İnşallah o alanlarda yaşamaya alışırız. 7 şiddetinin üzerindeki depreme dayanıklı binaların daha güvenli bölgeye yapılması iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.



Mehmet Yasalar da 1960 yılından beri Gemlik'te yaşadığını aktararak, "Riskli kısımların fay hattının bulunduğu bölgeden taşınması muhakkak iyi olacaktır. Vatandaş olarak güvenli bölgeden yanayız ama Gemlik'in tamamen taşınmasını istemem." dedi.