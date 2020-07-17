Gemlik için büyük gün
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Gemlik için büyük gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesinin startını yarın Gemlik'ten verecek.

Gemlik için büyük gün
17.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesinin startını yarın Gemlik'ten verecek.

Gemlik'in yanı sıra bölgede istihdama büyük katkı koyacak olan yerli otomobil fabrikasının kazık çakma ve temel atma töreni coronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılacağı törenle gerçekleştirilecek. Törene Gemlik'ten de az sayıda iştirak olacağı öğrenilirken, AK parti Bursa milletvekili Zafer Işık tören öncesi değerlendirmede bulundu. Işık, "Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL'lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli ve milli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi bölgedeki hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve son aşamaya geldi. Askeri hara bölgesinde hava kampının bulunduğu bin dönümlük alanda kurulacak olan fabrika ile doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak. Bursa'nın ve bölgemizin sanayiine, istihdama ve ekonomiye çok önemli katkılar sağlayacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 60 yıllık hayalimizi Gemlik'te üretip dünyaya sunacağız" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Zafer Işık açıklamasında, "Yatırım teşvik belgesi alınan, AB ve Çin'de patent başvurusu tamamlanan Türkiye'nin otomobili için ÇED raporunu olumlu olarak alındı. Temel atılmasının ardından fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projenin toplam bedeli 22 milyar lira. Proje alanı TOGG'a tahsis edilirken, arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon; 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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